В Калининграде займутся переделкой обычных машин в электромобили

Мало того, что локомотив экономики Калининграда — компания «Автотор» — собирается выпускать какое-то сумасшедшее количество легковых «электричек», так власти региона собрались еще и нормальные машины переводить на электротягу. Планы такой «ремоторизации» подержанных машин, как выяснилось, всерьез обсуждаются в местном правительстве.

— Мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим. У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказываются от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно, — заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, к подобным решениям администрацию региона подталкивают европейские соседи. Вернее, их планы отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже к 2035 году. Зная об этом, власти совместно с «Автотором» и «Росатомом», развивающим производство аккумуляторных батарей, принимают меры, учитывающие европейские тенденции.

— Для нас зеленая повестка никуда не ушла. Мы считаем, что Калининградская область очень привлекательна, в том числе и благодаря экологичности проживания. Нам бы хотелось не просто этот имидж поддерживать, но и делать практические шаги в сторону еще большего снижения загрязнения окружающей среды, — цитирует Алиханова РИА «Новости».