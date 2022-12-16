Путин запретил повышать цены на автомобили

Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», — говорится в поручении Владимира Путина.

Правительство обязано подготовить отчет о выполнении поручения Президента РФ, причем докладывать о результатах должно будет ежеквартально.

«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», — потребовал Путин.

Напомним, что в соседней Белоруссии и вовсе ввели ответственность за повышение цен на различные товары, включая автомобили. Интересно, пойдут ли аналогичным путем российские власти?