Путин запретил повышать цены на автомобили

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Владимир Путин поручил правительству обеспечить контроль над ценообразованием на автомобильном рынке страны. Президент потребовал принять меры для того, чтобы машины стали доступнее для народа.
Мирон Горин

Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», — говорится в поручении Владимира Путина.

Правительство обязано подготовить отчет о выполнении поручения Президента РФ, причем докладывать о результатах должно будет ежеквартально.

«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», — потребовал Путин.

Напомним, что в соседней Белоруссии и вовсе ввели ответственность за повышение цен на различные товары, включая автомобили. Интересно, пойдут ли аналогичным путем российские власти?

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16 декабря 2022
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