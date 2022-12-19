Российские дилеры начали продавать новый Haval H6

«Третий» Haval H6 создан на новой платформе концерна Great Wall. Особенность «тележки» в том, что в конструкции широко использованы алюминиевые сплавы. Для европейского автопрома такой подход стал уже привычным, а производители из КНР только сейчас освоили довольно сложные технологии. По сравнению с предшественником колесная база H6 выросла на 58 мм — до 2738 мм, а длина увеличилась на 53 мм. (до 4653 мм). Теперь это одноклассник таких бестселлеров, как Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Что касается салона, то его также основательно переделали. У водителя появился цветной экран диагональю 10,25 дюйма, а по центру — сенсорный дисплей медиасистемы на 12,3 дюйма. Место селектора коробки передач заняла вращающаяся шайба, а центральный тоннель сделали двухэтажным. В комплектации значатся такие блага, как электропривод кресел, панорамная крыша, кнопка запуска двигателя и другое оборудование.

Под капотом работает 1,5-литровый наддувный мотор отдачей 150 сил или 2-литровый агрегат в 204 л. с. Оба спарены с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Цены доходят до 3 000 000 рублей.

Ходят слухи, что в Россию эти машины не везли из-за того, чтобы продавать больше «семерок». Теперь у представительства будет возможность узнать, составит ли H6 реальную конкуренцию F7. Если покупатели примут модель, тогда можно начинать процесс сертификации и запускать официальные продажи.