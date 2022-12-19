Российские дилеры начали продавать новый Haval H6

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В нашу страну прибыл кроссовер Haval H6 третьего поколения, хотя официально эта модель на отечественном авторынке не представлена. Все машины завозят по схеме параллельного импорта. Это может говорить как об инициативе отдельных дилеров, так и о спланированной политике продаж.
Виктор Васильев

«Третий» Haval H6 создан на новой платформе концерна Great Wall. Особенность «тележки» в том, что в конструкции широко использованы алюминиевые сплавы. Для европейского автопрома такой подход стал уже привычным, а производители из КНР только сейчас освоили довольно сложные технологии. По сравнению с предшественником колесная база H6 выросла на 58 мм — до 2738 мм, а длина увеличилась на 53 мм. (до 4653 мм). Теперь это одноклассник таких бестселлеров, как Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Что касается салона, то его также основательно переделали. У водителя появился цветной экран диагональю 10,25 дюйма, а по центру — сенсорный дисплей медиасистемы на 12,3 дюйма. Место селектора коробки передач заняла вращающаяся шайба, а центральный тоннель сделали двухэтажным. В комплектации значатся такие блага, как электропривод кресел, панорамная крыша, кнопка запуска двигателя и другое оборудование.

Под капотом работает 1,5-литровый наддувный мотор отдачей 150 сил или 2-литровый агрегат в 204 л. с. Оба спарены с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Цены доходят до 3 000 000 рублей.

Ходят слухи, что в Россию эти машины не везли из-за того, чтобы продавать больше «семерок». Теперь у представительства будет возможность узнать, составит ли H6 реальную конкуренцию F7. Если покупатели примут модель, тогда можно начинать процесс сертификации и запускать официальные продажи.

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19 декабря 2022
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