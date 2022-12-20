АВТОВАЗ рассказал, когда снова заработает завод Nissan в Санкт-Петербурге

Как сообщил телеканалу «Россия 24» президент АВТОВАЗа Максим Соколов, бывшая фабрика Nissan перезапустится во второй половине 2023 года. В настоящий момент ведутся активные переговоры с потенциальными партнерами о поставке машинокомплектов на завод.

«Еще рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс, что называется, в самом разгаре, и мы планируем его завершить в январе-феврале месяце», — подытожил глава отечественного автогиганта Максим Соколов.

Стоит добавить, что сотрудничество рассматривается преимущественно с китайскими автостроителями, включая FAW. Правда, последняя заинтересовалась совсем другой площадкой для сборки автомобилей. Речь о таинственном предприятии под Саратовом, где могут встать на конвейер электрические модели бренда.