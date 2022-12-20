В Москве открылся завод по производству автомобильных кузовных панелей

На предприятии «Альфа Автоматив Техноложиз» будут изготавливать кузовные панели не только для легковушек, но и для моделей коммерческого транспорта. В том числе, для экспорта в другие страны.

В настоящий момент на территории промзоны устанавливается профильное оборудование для производства 150 различных элементов кузова, которые планируют клепать исключительно из российского сырья.

Речь идет о заводе в Бирюлево общей площадью немногим больше 36 000 «квадратов», разместившемся на территории 3, 25 га. Инвестиции в реализацию проекта составили 3 млрд. рублей.

Ожидается, что компоненты будут поставляться на российский завод АВТОВАЗ, а также для китайского Haval в Туле и других машиностроительных площадок, с которыми вскоре начнут подписываться контракты.