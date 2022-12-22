Корейцы покажут четвертое поколение Kia Carnival

Корейцы раскрыли информацию о четвертом поколении Kia Carnival. По сравнению с предшественником, у новинки уменьшен передний свес и отодвинута назад передняя стойка. В результате капот стал визуально длиннее и агрессивней. Впрочем, на решетке радиатора по-прежнему красуется узнаваемая «улыбка тигра». Чтобы не уменьшилось внутреннее пространство, машина выросла до 5156 мм в длину. Водителя должны порадовать два ЖК монитора с 12,3-дюймовыми дисплеями — один для комбинации приборов, а другой для информационно-развлекательной системы. Увеличилось и количество мест для хранения разной мелочевки.

Кроме того, новый Carnival оснащается трехзонным климат-контролем, передними сиденьями с электроприводом, беспроводной зарядкой, аудиосистемой премиум-класса и, разумеется, современными ассистентами активной безопасности. Корейский минивэн, повторимся, предлагается в 7-, 9- и 11-местной конфигурации. В последнем случае, благодаря увеличенной колесной базе и трехзонному климат контролю, пассажиры заднего ряда не будут чувствовать себя людьми третьего сорта.

На глобальном рынке автомобиль будет предлагаться с двумя моторами — дизелем объемом 2,2 литра мощностью 201 л. с., и бензиновым 3,5-литровым агрегатом, выдающим 296 лошадей. Любопытно, когда корейский тигр улыбнется нашим водителям.