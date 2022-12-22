Omoda выпустила любопытное мобильное приложение для российских автовладельцев

​Новый софт проинформирует пользователей об условиях гарантийного обслуживания, даст возможность подать заявку на тест-драйв автомобилей Omoda, а также ознакомиться с техническими характеристиками и конфигурацией.

Кроме того, приложение в реальном времени объединяет владельцев автомобилей китайской марки для общения, обмена опытом, а также участия в различных клубных мероприятиях.

Здесь же можно сохранять цифровые копии документов, а скоро появится функция онлайн бронирования слотов на прохождение сервисного обслуживания, поддержка клиентов посредством круглосуточной помощи на дорогах и раздел вопросов и ответов.

Помимо прочего, потребители получат доступ к электронной инструкции по эксплуатации автомобилей.