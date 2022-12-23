В Россию завезли дерзкого конкурента Aurus

Предназначенный для России двухлитровый турбомотор лимузина Hongqi H9 развивает 245 сил при крутящем моменте в 380 Нм. Честно говоря, характеристики довольно посредственные: в том же Китае этот двигатель на 7 лошадок бодрее. Тем более, что есть еще и трехлитровый V6. Что касается других характеристики новинки отечественного рынка, то ее колесная база составляет 3060 мм, а габариты авто — 5137x1904x1493 мм. Хотя есть версия и на 200 мм длиннее. Но не для нас.

В поднебесной Hongqi или «Хунци», что в переводе означает «красное знамя», является старейшей компанией по выпуску легковых авто и входит в концерн FAW, давно закрепившийся на российском рынке. Свой первый правительственный лимузин китайцы выпустили в 1959 году — это был клон ГАЗ−13 «Чайка» или ЗиЛ−111.

Любопытно и то, что само появление компании напрямую связано с дружеской помощью Советского Союза в 1953 году. Так что теперь китайские товарищи таким возвращают долги и, вполне возможно, станут серьезными конкурентами для того же Aurus. Тем более, что в модельном ряду компании насчитывается шесть роскошных моделей, из которых три — большие внедорожники, также проходящие сертификацию в РФ. В том числе и на модной нынче электрической тяге.