В Россию завезли дерзкого конкурента Aurus

Фото hongqi-auto.com
В Россию все-таки приходит старейшая китайская компания по выпуску легковых автомобилей. Hongqi планирует начать у нас официальные продажи своего роскошного флагмана H9. Кого потеснят китайцы на отечественном рынке роскошных авто, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Егор Васильев

Предназначенный для России двухлитровый турбомотор лимузина Hongqi H9 развивает 245 сил при крутящем моменте в 380 Нм. Честно говоря, характеристики довольно посредственные: в том же Китае этот двигатель на 7 лошадок бодрее. Тем более, что есть еще и трехлитровый V6. Что касается других характеристики новинки отечественного рынка, то ее колесная база составляет 3060 мм, а габариты авто — 5137x1904x1493 мм. Хотя есть версия и на 200 мм длиннее. Но не для нас.

В поднебесной Hongqi или «Хунци», что в переводе означает «красное знамя», является старейшей компанией по выпуску легковых авто и входит в концерн FAW, давно закрепившийся на российском рынке. Свой первый правительственный лимузин китайцы выпустили в 1959 году — это был клон ГАЗ−13 «Чайка» или ЗиЛ−111.

Любопытно и то, что само появление компании напрямую связано с дружеской помощью Советского Союза в 1953 году. Так что теперь китайские товарищи таким возвращают долги и, вполне возможно, станут серьезными конкурентами для того же Aurus. Тем более, что в модельном ряду компании насчитывается шесть роскошных моделей, из которых три — большие внедорожники, также проходящие сертификацию в РФ. В том числе и на модной нынче электрической тяге.

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23 декабря 2022
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