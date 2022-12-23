В Тольятти собрали первую рестайлинговую LADA Vesta Sport NG

Фото: vk.com/club188649544
Придворное тюнинг-ателье АВТОВАЗА LADA Sport подготовило свою версию обновленного флагманского седана Vesta NG. Первый автомобиль с шильдиком Sport на кузове уже проходит дорожные тесты. По шпионским фото можно предположить, какой именно станет «заряженная» новинка.
Виктор Васильев

Серийное производство таких автомобилей стартует лишь после того, как с конвейера начнут сходить гражданские варианты «Весты». Это должно произойти в первой половине следующего года. Поэтому ждем «зажигалку» под конец 2023-го.

Первые изображения Vesta Sport NG разместил паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». По ним видно, что спортивная модификация получила раздвоенную выхлопную систему. Причем в отличие от многих «китайцев» это не бутафория, ведь четко различимы две «банки» глушителя.

Бамперы на снимках стандартные. Не исключаем, что их дизайн позже сделают более агрессивным. Также ожидаем изменений в характеристиках подвески и готовимся встречать доработанный силовой агрегат. Им может стать атмосферный 1,8-литровый мотор мощностью 145 л. с., агрегатированный с механической коробкой передач. Кстати, «механика» тоже подвергнется тюнингу.

Заметим, что LADA Vesta Sport NG окажется самым доступным «заряженным» автомобилем на российском рынке.

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23 декабря 2022
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