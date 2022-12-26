5 недорогих новых вседорожников с самым объемным багажным отсеком

Что нужно русскому человеку с точки зрения выбора автомобиля? Правильно: чтобы он был высоким, большим и дешевым. Правда, бюджетный сегмент у нас нынче представлен не очень-то доступными моделями стоимостью под 2 000 000 рублей и выше. Но, как говорится, будем выбирать из того, что есть.
УАЗ ПАТРИОТ
Флагманский внедорожник Ульяновского автозавода располагает гигантским багажником, чей объем составляет по паспорту целых 650 литров. А при сложенных задних креслах — все 2415 л! Что касается цены, то без учета дилерской наценки автомобиль попросит за себя минимум 1 500 000 рублей. Причем речь идет об упрощенной «антикризисной» версии.
МОСКВИЧ 3
Новый русский автомобиль, созданный по лекалам китайского JAC JS4, обойдется будущему владельцу в 1 970 000 рублей. Доплата за двухпедальную вариацию составит менее 100 тысяч. Причем с виду компактный кроссовер обладает весьма завидным объемом багажного отсека — 520 литров.
RENAULT DUSTER и NISSAN TERRANO
Несмотря на то, что французская марка официально покинула наш рынок, универсальный вседорожник по-прежнему имеется в наличии у дилеров. Купить автомобиль можно, выложив минимум 1 800 000 рублей. Что же до грузового отделения, то он вмещает 475 литров поклажи, при сложенной второй секции кресел — 1636 л.
К слову, столько же можно засунуть в багажный отсек брата-близнеца Nissan Terrano, который при желании также нетрудно отыскать у дилеров. Вот только дешевле 2 000 000 рублей вы его, увы, не найдете.
HYUNDAI CRETA
А вот корейский паркетник сильно пробил отметку в 2 000 000 рублей. Быть может, поэтому и у дилеров машин более, чем достаточно? А особо жадные продавцы задрали ценники на топовые версии и вовсе до неприличных 3 000 000. Но вот с багажником дела у модели куда скромнее — «Крета» возьмет на борт не более 433 литров полезного груза, а при сложенном диване — 1396 л.