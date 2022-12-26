5 недорогих новых вседорожников с самым объемным багажным отсеком

Что нужно русскому человеку с точки зрения выбора автомобиля? Правильно: чтобы он был высоким, большим и дешевым. Правда, бюджетный сегмент у нас нынче представлен не очень-то доступными моделями стоимостью под 2 000 000 рублей и выше. Но, как говорится, будем выбирать из того, что есть.

УАЗ ПАТРИОТ

Флагманский внедорожник Ульяновского автозавода располагает гигантским багажником, чей объем составляет по паспорту целых 650 литров. А при сложенных задних креслах — все 2415 л! Что касается цены, то без учета дилерской наценки автомобиль попросит за себя минимум 1 500 000 рублей. Причем речь идет об упрощенной «антикризисной» версии.

МОСКВИЧ 3

Новый русский автомобиль, созданный по лекалам китайского JAC JS4, обойдется будущему владельцу в 1 970 000 рублей. Доплата за двухпедальную вариацию составит менее 100 тысяч. Причем с виду компактный кроссовер обладает весьма завидным объемом багажного отсека — 520 литров.