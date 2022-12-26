Потеряв сотни миллионов долларов в России, Toyota все равно ставит рекорды

Итак, Toyota сообщила о росте мирового выпуска автомобилей на 1,5% в ноябре, что позволило компании достичь нового месячного рекорда в 833 104 автомобиля. Любопытно, что вместе с этим внутреннее японское производство упало на 3,3% до 266 174 автомобилей. А вот зарубежное выросло на 3,8% до рекордного уровня в 566 930 машин. Интересно и то, что львиный вклад в этот успех внес устойчивый рост спроса на рынке Северной Америки. Похоже, США довольно успешно решают свои экономические проблемы за счет всего остального мира.

Еще одним положительным фактором оказалось восстановление логистических цепочек поставок запчастей, просевших в свое время из-за COVID−19. Хотя Toyota по-прежнему корректирует свои планы в сторону уменьшения выпуска продукции. Из запланированных 9,7 млн. машин в год, сейчас в компании рассчитывают порадовать мир «только» на 9,2 экземплярами. Но это намного больше прошлогоднего объема производства, составившего 8,6 млн. авто. Впрочем, текущие успехи Toyota были бы еще более впечатляющими, если бренд не покинул российский рынок, потеряв на этом «всего» 655 млн. долларов.