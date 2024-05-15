Jaecoo привезет в Россию флагманский кроссовер J9

Бренд Jaecoo, пока представленный на российском рынке двумя кроссоверами, готовит новую модель. В продаже должен появиться флагманский Jaecoo J9, торговый знак для которого стал предметом спора в Роспатенте из-за путаницы с правообладанием на него между материнской компанией Chery и ее «дочкой» Jaecoo.

Но в итоге федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разобралась в ситуации и зарегистрировала в России торговый знак Jaecoo J9, что открывает китайскому автопроизводителю возможность продаж машины в нашей стране. Правда, никаких сроков выхода модели на рынок обозначено.

Технически Jaecoo J9 практически полностью идентичен Chery Tiggo 9, который является флагманским кроссовером бренда и был представлен в 2023-ем на автосалоне в Шанхае.

Ожидалось, что J9 приедет в Россию еще в прошлом году, но, вероятно, по причине спора вокруг торгового знака, продажи не начались. На нашем рынке новинка должна быть представлена с 2-литровым бензиновым турбомотором, автоматической коробкой передач и полным приводом, но официально характеристики модели пока не раскрыты. Как, впрочем, и прайсы на новинку.. Однако по некоторым оценкам, «близнец» Chery Tiggo 9 будет стоить (плюс-минус) около 5 млн. рублей.