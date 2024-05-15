Госдума предложила ежегодно увеличивать ставку утильсбора: машины будут дорожать

Как сообщают «Ведомости», в адрес Михаила Мишустина от Комитета по промышленности и торговле нижней палаты парламента уже поступило предложение о ежегодной индексации ставки утильсбора в ближайшие шесть лет: с 2024 до 2030 года включительно. Документ подготовлен на основании мнений экспертного совета по технологическому суверенитету в автопроме, руководителем которого является глава АВТОВАЗа Максим Соколов, уже неоднократно озвучивавший необходимость увеличения утильсбора.

Согласно его планам, в 2024-ом ставки утилизационного сбора на автомобили с двигателем от одного до двух литров должны вырасти вдвое — до до 556 100 руб.; на электромобили — сразу в 33 раза, до до 1,1 млн. руб.; на грузовики — в 1,7 раза, до 818 550 рублей. Утильсбор на прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, самосвалы и экскаваторы поднимется в 2-5 раз в зависимости от категории техники. И минимально — на 15% — проиндексируют ставки на тракторы, комбайны, самоходные сельхозмашины.