Geely Tugella получит в России новую бюджетную версию

Справедливости ради стоит сказать, что версия с полным приводом из продуктовой линейки бренда никуда не исчезнет. Появление Geely Tugella с дефорсированным до 200 сил движком и приводом на переднюю ось станет бюджетным дополнением к модели со спортивными амбициями и претензией на премиальность.

Правда, не исключено, что с потерей в весе на 70 кг, автомобиль лишится и ряда опций. Впрочем, скоро мы об этом узнаем. Как, собственно, и о цене.

А пока предлагаем оценить итоги первого тест-драйва китайского купе-кроссовера, который спешно шагнул в новый модельный год, не растеряв при этом в эксплуатационных качествах. Подробнее — здесь.