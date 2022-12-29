По следам Илона Маска: Suzuki отправилась на Луну

Согласно одной японской легенде, на Луне обитает бессмертный и наделенный невероятными возможностями белый кролик. А когда еще встречаться с ним, если не в соответствующий год по китайскому гороскопу? Возможно, именно поэтому посадочный модуль Hakuto-R запустили под занавес 2022-го. Но да ладно, оставим эти рассуждения астрологам, эзотерикам и прочим специалистам психодуховных практик — вернемся к Suzuki.

Вероятно, японцам не давали покоя успехи Илона Маска, который поставил цель покорить другие планеты, а потому и они пополнили закрытый клуб «космических» автопроизводителей. Но поскольку Suzuki — все же не Tesla, и у нее нет родственной компании типа SpaceX, было решено «запартнериться» с ispace. Автостроитель стал одним из инвеститоров проекта, а также помог с проектированием системы полного привода лунной тележки.

— Как участник программы Hakuto-R, команды, которая бросает вызов новым рубежам — освоению Луны, мы хотим поддержать разработку посадочных модулей, чтобы вывести наши специализированные технологии «маленьких автомобилей» в «большое будущее», — говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Ожидается, что посадка модуля на поверхность Луны состоится в конце апреля будущего года. А учитывая, что Suzuki сумела удержаться даже на нашей «недружественной» территории — не сбежав с российского рынка, несмотря на все политические обстоятельства — смеем предположить, что и Hakuto-R успешно достигнет своей конечной цели.