Лицензия на производство: российский автопром решил пойти по пути советского

В следующем году российские автопроизводители смогут приобретать лицензии на выпуск автомобилей иностранной разработки. По крайней мере, об этом идет речь в проекте постановления Правительства РФ, подготовленным Минпромторгом. При этом расходы, понесенные российскими компаниями, учтут при оценке степени локализации производства. Что, по задумке чиновников, должно облегчить доступ новых производств к СПИКам.

Теперь при оценке степени локализации в зачет автозаводам поцдут и «расходы на приобретение лицензий для освоения производства продукции автомобильной промышленности». Они будут включаться в категорию затрат на НИОКР. Сейчас, напомним, 1% от выручки автопроизводителя, потраченный на НИОКР, стоит 400 «локализационных» баллов. А для того, чтобы попасть в категорию локализованной, модель должна набрать не менее 3200 баллов. Возникает вопрос, лицензии каких производителей мы можем купить?

Понятно, что европейцы, американцы, корейцы и японцы вряд ли рискнут совершить подобную сделку. Значит, остаются Китай и Иран? Ну, может быть, еще и Индия. Впрочем, по мнению портала «АвтоВзгляд», это хорошее решение, которое позволит не просто оживить российский авторынок, но и получить доступ к самым современным технологиям автопроизводства. Хотя, заметим, для России подобная практика совершенно не нова. Ведь, по сути, вся втомобильная промышленность Советского Союза начиналась именно с лицензионной сборки авто, напоминают «Известия».