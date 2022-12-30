Мантуров сообщил о падении цен на новые легковушки в России

– Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться после скачка весной этого года, сейчас снижение стоимости по ряду брендов достигает 18%, — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия−24».

По мнению г-на Мантурова, в марте 2022 года его ведомство зафиксировало рост цен на автомобили в России на 3—50%. Однако сейчас, уверен он, происходит их снижение.

– Продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь — на легковые машины, — пояснил вице-премьер.

А что же происходит на самом деле? В последнее время представители объединений автодилеров неоднократно сообщали, что в России уже практически полностью распроданы складские запасы иномарок. А новые поступления представлены лишь моделями из Китая. Объем предложения дорогих авто неумолимо сокращается. Все большая доля рынка приходится на относительно дешевую продукцию отечественного автопрома. Естественным образом этот процесс отражается в цифрах отраслевой статистики, которые и демонстрируют снижение «средней температуры по больнице».