В Россию едет бюджетный седан Jetta VA3

Jetta — бренд концерна Volkswagen, который существует только в КНР. Под ним продают бюджетные версии моделей. Что касается седана VA3, то он не имеет ничего общего с немецкой «Джеттой» представленной у нас ранее. Автомобиль базируется на той же платформе, что и прежняя Skoda Rapid, но имеет другой кузов и салон. Так, длина китайской «Джетты» составляет 4501 мм, а размер ее колесной базы — 2604 мм.

В комплектацию входят фронтальные подушки безопасности, ESP, климат-контроль, боковые зеркала с обогревом, задний парктроник и другое оборудование.

Под капотом работает 1,5-литровый атмосферный мотор EA211 мощностью 112 сил вместе с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Первая партия Jetta VA3 будет состоять из 400 автомобилей. За каждый попросят 1 750 000 рублей. В будущем объем поставок может быть увеличен.