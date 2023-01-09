Новый Volkswagen Tiguan готовится к премьере

Фото: Motor1.com
Немцы обкатывают кроссовер Volkswagen Tiguan свежей итерации уже несколько месяцев. Изначально новинку планировали представить на суд общественности к 2024 году, однако, судя по всему, премьера состоится много раньше.
Мирон Горин

Во всяком случае, испытания нового «Тигуана» уже подходят к концу. Автомобиль получил подретушированные бамперы, светотехнику и решетку радиатора, а также колоссальные изменения в салоне. В частности, интерьеру достался огромный планшет мультимедийно-развлекательного комплекса и широкий спектр умной вспомогательной электроники.

В основу кроссовера легла модернизированная «тележка» текущего поколения модели, доработкам подверглись и силовые агрегаты. Причем ранее обещанной электроверсии, вероятно, не будет. Зато появятся гибриды и модифицированные варианты знакомых нам движков внутреннего сгорания.

Как водится, все подробности о новинке до премьеры тщательно скрываются. Впрочем, совсем скоро все тайное станет явным.

Напомним, что немецкий автоконцерн не покинул российский рынок, а это дает нам право полагать, что в обозримом будущем Tiguan доберется и до наших широт. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял.

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9 января 2023
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