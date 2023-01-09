Новый Volkswagen Tiguan готовится к премьере

Во всяком случае, испытания нового «Тигуана» уже подходят к концу. Автомобиль получил подретушированные бамперы, светотехнику и решетку радиатора, а также колоссальные изменения в салоне. В частности, интерьеру достался огромный планшет мультимедийно-развлекательного комплекса и широкий спектр умной вспомогательной электроники.

В основу кроссовера легла модернизированная «тележка» текущего поколения модели, доработкам подверглись и силовые агрегаты. Причем ранее обещанной электроверсии, вероятно, не будет. Зато появятся гибриды и модифицированные варианты знакомых нам движков внутреннего сгорания.

Как водится, все подробности о новинке до премьеры тщательно скрываются. Впрочем, совсем скоро все тайное станет явным.

Напомним, что немецкий автоконцерн не покинул российский рынок, а это дает нам право полагать, что в обозримом будущем Tiguan доберется и до наших широт. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял.