АВТОВАЗ выпустит в 2023 году три новых кроссовера и седан

Новый паркетник, играющий в сегменте В+, будет построен на базе флагманской модели, а пропишется он на заводе в Тольятти. Где, собственно, весной состоится серийный перезапуск обновленной LADA Vesta NG. Помимо прочего, здесь же начнется сборка новейших седанов В-класса, также призванных расширить продуктовую линейку отечественного бренда.

Что касается будущих кроссоверов сегментов С и D, то их поставят на конвейер бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. На первоначальном этапе планируется выпустить 10 000 авто методом крупноузловой сборки. А в 2024 году объем производства должен увеличиться до 40 000 машин. Причем новинки могут появиться под двойным названием, как плоды коллаборации с китайскими партнерами, переговоры с которыми сейчас практически завершены.

А еще волжане готовят выпуск новых силовых агрегатов и автоматической коробки передач. Альтернативой может стать вариатор импортного производства — обсуждение вопроса поставок компонентов в настоящий момент находится в заключительной стадии.