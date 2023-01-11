АВТОВАЗ приступит к выпуску кроссоверов под новым брендом

Как сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в настоящий момент договоренности о потенциальном сотрудничестве обсуждаются сразу с несколькими китайскими компаниями.

Новые партнеры помогут наладить вазовцам сборку автомобилей на бывшем ниссановском предприятии в Санкт-Петербурге. Известно, что до конца 2023 года площадка выпустит 10 000 машин, коими станут новейшие кроссоверы сегментов С и D. Причем модели могут получить двойные названия под стать продуктам совместной деятельности разных компаний.

Правда, на выпуск некогда обещанной LADA Duster рассчитывать не приходится. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов официально заявил, что подобному проекту сбыться не суждено. Остается надеяться, что будущие новинки окажутся не хуже полюбившегося россиянам вседорожника, который до сих пор не покидает ТОП−5 самых продаваемых SUV на нашем рынке.