Казахстан готовится завалить Россию доступными китайскими кроссоверами Jetour Х70

Казахстан, партнер России по Таможенному союзу, не может стоять в стороне, глядя на подготовку китайцев к захвату голодного до новых машин российского авторынка. Одним из шагов к участию в дележе этого «пирога» стала выдача национального, а значит действующего и на российской территории, ОТТС на кроссовер Jetour Х70. С технической точки зрения эта модель — клон Chery Tiggo 8. Существует высокая вероятность того, что машину будут собирать на заводе казахской компании Astana Motors, строительство которого официально началось осенью прошлого года. Сообщалось, что он должен начать выпуск продукции в 2024 году. Причем не менее 60% от этих объемов изначально планируется отправлять на экспорт.

На предприятии будут собирать целый «букет» китайских моделей: Chery Tiggo 2 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Haval Н6, Haval M6 Plus, Changan CS35, Changan CS55, Changan CS75. Глядя на этот внушительный список, понимаешь, что ничто не мешает добавить в производственную программу фактически еще одну модель Chery — Jetour Х70.

Заметим, что некоторые российские автодилеры уже сейчас предлагают клиентам Jetour Х70 в достаточно богатой комплектации по цене около 2,1 млн. рублей. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 156 л. с. и 6-ступенчатым «роботом». Привод только передний. Все как у Chery, но только под маркой Jetour.