В 2023 году в России появятся 5—7 новых автомобильных брендов

– Мы ожидаем, что еще минимум 5—7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует, — заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев на пресс-конференции организации, посвященной итогам 2022 года на российском авторынке.

Калицев считает, что в России стоит ожидать официального появления преимущественно китайских автомобильных марок. При том что многие из них уже сейчас присутствуют на отечественном рынке де факто. По мнению ряда экспертов, спрос отечественного потребителя на легковые автомобили в состоянии удовлетворить иранские автопроизводители. Осенью прошлого года стало известно о подписании властями Ирана и России меморандума о поставках в нашу страну автомобилей на сумму в 300 млн. долларов. Об этом в конце ноября 2022 года объявил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. Речь может идти о продукции иранских Iran Khodro и SAIPA. Кроме того, в России может начать продажи вьетнамский бренд VinFast. Его кроссоверы уже получили российские ОТТС.