Дорожная ярость: в Токио показали последнее поколение Nissan GT-R

На Токийском автосалоне Nissan показал обновленную версию культового спортивного купе GT-R, относящегося к поколению R35. Автомобиль получил косметические улучшения по дизайну интерьера и экстерьера, делающие его более современным. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления остался на прежнем уровне и составил 0,26. Хотя представители компании утверждают, что увеличилась аэродинамическая эффективность обвеса.

3,8-литровый бензиновый битурбомотор V6, как и раньше, выдает 570 л. с. и 637 Нм. Традиционный для модели 6-ступенчатый «автомат» DCT передает крутящий момент системе полного привода. Причем в задней оси присутствует электронно-управляемая блокировка. А в подвеске установлены электронно же управляемые амортизаторы Bilstein. В варианте GT-R Nismo появляется передняя блокировка, а мотор выдает уже 600 л. с. при 652 Нм. Но главное совсем не это.

А то, как автомобиль ведет себя на гоночном треке. Он невероятно быстр и управляем, но не из-за профессиональных действий пилота, а благодаря тому, что электроника этого спорткупе достигла, пожалуй, предела совершенства и лучше быть уже и не может.

И, по мнению портала «АвтоВзгляд», вполне возможно, что мы видим последнее поколение этого суперавтомобиля, поскольку подобная неукротимая дорожная ярость стремительно попадает в разряд неправильной мобильности, которой нет места в нашем «зеленом» и политкорректном обществе.