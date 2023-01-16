В России стартовали продажи китайского Skoda Karoq

Судя по прайс-листам, опубликованным на официальном сайте Skoda, цена кроссовера Karoq начинается от 2 716 000 рублей. В действительности же дилеры просят больше — как минимум 2,9 млн. Автомобили на складах пока есть, но немного. Например, в одном из московских автосалонов порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что «в свободной продаже» осталось всего три машины. Так что тем, кто желает обзавестись «Кароком», имеет смысл поторопиться.

Впрочем, есть и другой вариант — присмотреться к Jetta VS5, китайскому аналогу Skoda Karoq. Один из столичных дилеров уже открыл прием заказов на эту модель: стартовый прайс сильно ниже — 1 990 000 рублей.

Внешне Jetta VS5 отличается от Skoda Karoq не только дизайном, но и габаритами — «китаец» чуть длиннее. Что касается силового агрегата, то «Джетта» комплектуется 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат», привод — безальтернативно передний.

Заплатив около 2 млн. рублей, покупатель получает кроссовер с 18-дюймовыми «колесами», мультимедиа-комплексом с тачскрином 8″, климат-контролем, камерой заднего вида, люком с электроприводом, а также парктрониками по кругу. Что же до второй, более дорогой версии, то она может похвастать адаптивным «круизом», обогревом передних кресел и лучшими материалами отделки интерьера.