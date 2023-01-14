Предательство Volkswagen, прорыв LADA и новые штрафы для водителей: итоги недели

АЕБ подвела итоги российских продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 2022 год: дилеры реализовали 687 370 машин, рынок просел на 59% по отношению к результатам 2021-го. Наибольшим спросом пользовалась продукция LADA, Kia, Hyundai, ГАЗ и Renault. А если французов не считать (они ведь с нами официально уже простились), то замыкает лидерскую пятерку Chery.
Наверняка АВТОВАЗ будет доминировать и дальше. Особенно учитывая, что тольяттинцы готовят сразу несколько сюрпризов: три кроссовера классов B+, C и D (напомним, именно кроссоверов в линейке LADA не было никогда), а также компактный (читай — бюджетный) седан. Но, правда, помогут волжанам с этими автомобилями китайцы, собирающиеся обосноваться на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, отошедшем после ухода японцев отечественному гиганту.
К слову о китайцах. Первая «поднебесная» премьера в 2023 году состоялась у Chery — эта компания запустила продажи кроссовера Tiggo 7 Pro с приставкой Max. Полного привода мы так и не дождались, зато новинка может похвастать богатым оснащением (уже в базе предлагается светодиодная оптика, панорамная крыша, круговой обзор, полный «зимний» пакет) и посвежевшим внешним видом.
А пока китайцы радуют, европейцы огорчают. Мы сейчас о немцах из Volkswagen, которые ограничили доступ к своим сервисным программам российским дилерам. Что это значит для простого потребителя? Могут возникнуть серьезные проблемы при ремонте машин, да и сами работы, вероятно, ощутимо подорожают. Хотя Volkswagen и не объявлял официально о своем уходе из страны, в отличие от того же «Мерседеса», который поступил так же.
Впрочем, минувшая неделя запомнится не только предательством — а по-другому и не назовешь — Volkswagen, но и новым штрафом с камер автоматической фотофиксации нарушений. С 11 января комплексы могут «выписывать» постановления тем водителям, что выбрасывают из окна своей машины мусор. Санкции предусмотрены суровые, хотя до реальных наказаний еще далеко.
А подробнее о самых главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.