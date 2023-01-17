Не спасет ни каска, ни каско: россияне стали массово страховать китайские автомобили

Фото: АвтоВзгляд
В связи с ростом продаж китайских автомобилей на российском рынке увеличился и спрос в сфере страхования машин по каско. Скажем больше: по итогам минувшего года владельцы именно «поднебесных» моделей обеспечили пиковый взлет продаж страховых полисов. Но помогут ли они?
Лика Затворная

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании «Росгосстрах», число застрахованных по каско автомобилей Geely в 2022 году увеличилось в 1,6 раза, причем в третьем и четвертом кварталах полисов каско было оформлено столько, сколько за весь 2021 год!

Количество страховых договоров с владельцами Chery и Haval выросло в 1,7 раза: на последние три месяца приходится 45% и 33% полисов соответственно.

Пик спроса на каско для авто из КНР приходится на последние месяцы ушедшего года.

Без малого вдвое увеличились покупки каско для продукции Great Wall. Но самый эффективный рост — почти в 30 раз — продемонстрировал бренд Exeed. Именно машины этой китайской марки страхуют чаще остальных.

Однако с учетом того, что страховщики намерены в этом году добиться ремонта автомобилей «бэушными» запчастями, безопаснее они не станут. Скорее, наоборот. К тому же, планируется увеличение сроков этого самого ремонта. Пожалуй, каско компенсирует лишь потери, которые понесет собственник машины в случае ее угона.

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17 января 2023
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