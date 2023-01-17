Не спасет ни каска, ни каско: россияне стали массово страховать китайские автомобили

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании «Росгосстрах», число застрахованных по каско автомобилей Geely в 2022 году увеличилось в 1,6 раза, причем в третьем и четвертом кварталах полисов каско было оформлено столько, сколько за весь 2021 год!

Количество страховых договоров с владельцами Chery и Haval выросло в 1,7 раза: на последние три месяца приходится 45% и 33% полисов соответственно.

Пик спроса на каско для авто из КНР приходится на последние месяцы ушедшего года.

Без малого вдвое увеличились покупки каско для продукции Great Wall. Но самый эффективный рост — почти в 30 раз — продемонстрировал бренд Exeed. Именно машины этой китайской марки страхуют чаще остальных.

Однако с учетом того, что страховщики намерены в этом году добиться ремонта автомобилей «бэушными» запчастями, безопаснее они не станут. Скорее, наоборот. К тому же, планируется увеличение сроков этого самого ремонта. Пожалуй, каско компенсирует лишь потери, которые понесет собственник машины в случае ее угона.