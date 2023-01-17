Российский авторынок в начале 2023 рухнет на 40%

– Падение продаж в первом квартале предварительно составит более 40%. То есть исходя из актуальной ситуации, объем рынка будет менее 150 000 автомобилей. Сильнее всех просядет январь: в прошлом году за первый месяц было продано более 90 000 машин, сейчас можно ожидать в два раза меньше, — считают в РОАД.

Напомним, что в конце прошлого года представители этой организации выступали с заявлением о критическом истощении складских запасов автомобилей у отечественных автоторговцев. Тогда сообщалось, что у них осталось не более 20 000–30 000 новых машин иностранных брендов (без учета «китайцев»). Согласно оценкам РОАД, этих запасов хватит не более чем на один месяц продаж. При этом наиболее серьезный дефицит сложился в средней ценовой категории легковых автомобилей.

Между тем, прогноз АЕБ утверждает, что в 2023 году на российском авторынке будет отмечен рост на уровне 12% по отношению к 2022 году. Продажи должны вырасти с 687 000 легковых авто и LCV в 2022-ом до 770 000 реализованных транспортных средств в наступившем.