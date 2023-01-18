Почему Nissan против сотрудничества Renault с китайцами

Массовый переход европейцев на электротягу постоянно сопровождается скандалами. С прошлого года Renault и Geely ведут переговоры о продаже китайской стороне части бизнеса французской компании, связанного с производством автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Правда, против этой сделки выступает главный партнер Renault в лице Nissan. Дело в том, что сейчас Nissan и Renault находятся в процессе реструктуризации своего альянса, одной из задач которого стало выравнивание долей компаний в бизнесе друг друга.

С учетом того, что Renault связывает свое будущее исключительно с электричеством, было решено продать пакет технологий производства авто с ДВС. Причем, в качестве покупателя выступает китайская Geely. Что категорически не нравится японцам. Впрочем, громкий развод никогда не бывает гладким и, по мнению портала «АвтоВзгляд», победят в этом процессе все-таки китайцы.

И в соответствии со своей традицией, быстро и без долгих и дорогих исследований получат доступ к европейским ноу-хай, на которые были потрачены миллиарды и десятилетия. И судя по всему, эпоха ДВС не закончится в ближайшее время. Тем более, что все чаще, в словах экспертов, начинают звучать сомнения в светлом будущем электротранспорта.