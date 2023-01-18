В России резко упали цены на электромобили

За 2022 год средний ценник на электрокары в России упал практически вдвое: как рассказали «АвтоВзгляду» аналитики платформы «Авто.ру», прайс снизился с 9,8 до 5 млн. рублей. Если в начале минувшего года 95% «электричек» были дороже 5 000 000, то к концу года их доля сузилась до 30%.

Сейчас наибольшую долю в сегменте — почти 45% — занимают электромобили стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. Немало на рынке моделей и дешевле трех миллионов, включая русско-китайский Evolute, до сих пор вызывающий немало вопросов.

Что же касается подержанных «электричек», то их прайсы — наоборот, поднялись. Средний чек отныне составляет без малого 2,6 млн. рублей. При этом спрос на электрические машины продолжает расти. Возросло и предложение. Скажем, по отношению к 2021 году количество объявлений о продаже новых электрокаров увеличилось в пять раз, а подержанных — почти втрое.

Самыми востребованными у россиян являются «бэушные» Nissan Leaf, а также премиальные Tesla и Porsche Taycan. Из числа новых же выбирают пресловутый «Эволют» и Volkswagen ID.4.