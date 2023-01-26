Как Китай ставит крест на будущем автопрома США

фото globallookpress.com
Электрификация автопрома, помноженная на глобальное соперничество мировых экономик, приводит порой к причудливым эффектам для участников этой гонки. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об одной из таких коллизий.
Максим Строкер

На этот раз «узелок завязался» вокруг производства аккумуляторов для электромобилей. Cейчас США пытаются стать чуть ли не мировым локомотивом в развитии этого вида транспорта. Европа, до весны прошлого года активно трепыхавшаяся в том же направлении, теперь борется с подскочившей в разы стоимостью электрогенерации. И активно «чешет репу», внезапно обнаружив, что для питания растущего парка «зеленого» транспорта требуется жечь на электростанциях все больше и больше неэкологичного угля.

А в США, вдали от европейских политэкономических проблем, с 1 января заработал «Закон о снижении инфляции». Он дает кучу преференций зарегистрированным там компаниям, занимающимся, в том числе, и выпуском «электричек». Но вот беда: чуть ли не половина мирового производства «батареек» для них сосредоточена в Китае! А с КНР на североамериканском континенте с некоторых пор стараются не дружить. То есть китайские АКБ для выпускаемых в США патриотических электрокаров — «зашквар», харам и прочее «фу-фу-фу». Перед американским автопромом в полный рост встает вопрос доступности батарей для комплектования своих электрокаров.

фото globallookpress.com

Тем более, что недавно LG Energy и General Motors отложили переговоры (в рамках своего СП) по поводу строительства аккумуляторного завода в США. Из-за корейцев, которые стали «крутить носом». А все потому, что сейчас получить приличный объем батарей для электротранспорта не китайского происхождения можно только в Южной Корее.

Сообразительные сыны Страны утренней свежести прекрасно просекли сложившуюся «фишку». И теперь выкручивают руки не только штатовскому, но и европейскому автопрому, выбивая высокие цены на свой товар и вымогая дополнительные преференции в совместных проектах.

— Три корейских поставщика аккумуляторов — единственная возможность для мировых автопроизводителей выпускать электромобили в соответствии с «Законом США о снижении инфляции», — сообщил аналитик Hi Investment&Securities Чунг Вон Сук изданию The Korea Times.

Таким образом, китайские аккумуляторщики, сами того не желая, с помощью американских законодателей затормозили развитие важнейшего (с точки зрения экофанатиков) направления мирового автопрома.

автопродажи, авторынок, автозаводы, гибридные авто, автосалоны, электромобили
26 января 2023
121