Как Китай ставит крест на будущем автопрома США

На этот раз «узелок завязался» вокруг производства аккумуляторов для электромобилей. Cейчас США пытаются стать чуть ли не мировым локомотивом в развитии этого вида транспорта. Европа, до весны прошлого года активно трепыхавшаяся в том же направлении, теперь борется с подскочившей в разы стоимостью электрогенерации. И активно «чешет репу», внезапно обнаружив, что для питания растущего парка «зеленого» транспорта требуется жечь на электростанциях все больше и больше неэкологичного угля.

А в США, вдали от европейских политэкономических проблем, с 1 января заработал «Закон о снижении инфляции». Он дает кучу преференций зарегистрированным там компаниям, занимающимся, в том числе, и выпуском «электричек». Но вот беда: чуть ли не половина мирового производства «батареек» для них сосредоточена в Китае! А с КНР на североамериканском континенте с некоторых пор стараются не дружить. То есть китайские АКБ для выпускаемых в США патриотических электрокаров — «зашквар», харам и прочее «фу-фу-фу». Перед американским автопромом в полный рост встает вопрос доступности батарей для комплектования своих электрокаров.