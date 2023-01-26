Как Китай ставит крест на будущем автопрома США

На этот раз «узелок завязался» вокруг производства аккумуляторов для электромобилей. Cейчас США пытаются стать чуть ли не мировым локомотивом в развитии этого вида транспорта. Европа, до весны прошлого года активно трепыхавшаяся в том же направлении, теперь борется с подскочившей в разы стоимостью электрогенерации. И активно «чешет репу», внезапно обнаружив, что для питания растущего парка «зеленого» транспорта требуется жечь на электростанциях все больше и больше неэкологичного угля.
А в США, вдали от европейских политэкономических проблем, с 1 января заработал «Закон о снижении инфляции». Он дает кучу преференций зарегистрированным там компаниям, занимающимся, в том числе, и выпуском «электричек». Но вот беда: чуть ли не половина мирового производства «батареек» для них сосредоточена в Китае! А с КНР на североамериканском континенте с некоторых пор стараются не дружить. То есть китайские АКБ для выпускаемых в США патриотических электрокаров — «зашквар», харам и прочее «фу-фу-фу». Перед американским автопромом в полный рост встает вопрос доступности батарей для комплектования своих электрокаров.
Тем более, что недавно LG Energy и General Motors отложили переговоры (в рамках своего СП) по поводу строительства аккумуляторного завода в США. Из-за корейцев, которые стали «крутить носом». А все потому, что сейчас получить приличный объем батарей для электротранспорта не китайского происхождения можно только в Южной Корее.
Сообразительные сыны Страны утренней свежести прекрасно просекли сложившуюся «фишку». И теперь выкручивают руки не только штатовскому, но и европейскому автопрому, выбивая высокие цены на свой товар и вымогая дополнительные преференции в совместных проектах.
— Три корейских поставщика аккумуляторов — единственная возможность для мировых автопроизводителей выпускать электромобили в соответствии с «Законом США о снижении инфляции», — сообщил аналитик Hi Investment&Securities Чунг Вон Сук изданию The Korea Times.
Таким образом, китайские аккумуляторщики, сами того не желая, с помощью американских законодателей затормозили развитие важнейшего (с точки зрения экофанатиков) направления мирового автопрома.