Власти продлят разрешение делать LADA Granta без ABS и подушек безопасности

Весной прошлого года российский кабмин распорядился упростить национальные правила сертификации ТС. Поскольку отечественные автозаводы в одночасье лишились тогда поставок цело «букета» высокотехнологичных компонентов для сборки своих машин. Постановление делало необязательным к установке на новую отечественную машину таких систем как ABS, ESP и подушки безопасности. Кроме того систему экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» разрешили использовать с усеченным функционалом — без возможности автоматического срабатывания при аварии. Ну и двигатели сейчас можно использовать любые — хоть «Евро−0».

1 февраля 2023 года было назначено датой окончания действия разрешения на выпуск «упрощенных» автомобилей в России. За прошедшее с весны 2022 года время в системе снабжения российских автозаводов ничего принципиально не поменялось. Хотя АВТОВАЗ как-то приноровился к ситуации и вновь начал комплектовать свою LADA Granta подушками безопасности. Тем не менее правительство России решило продлить действие разрешения на выпуск «упрощенных» автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».