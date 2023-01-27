Власти продлят разрешение делать LADA Granta без ABS и подушек безопасности

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В прошлом году из-за дефицита комплектующих правительство разрешило российскому автопрому выпускать машины без многих привычных систем безопасности. По данным портала «АвтоВзгляд», эта «лицензия на некомплект» будет продлена еще ка минимум на 12 месяцев.
Максим Строкер

Весной прошлого года российский кабмин распорядился упростить национальные правила сертификации ТС. Поскольку отечественные автозаводы в одночасье лишились тогда поставок цело «букета» высокотехнологичных компонентов для сборки своих машин. Постановление делало необязательным к установке на новую отечественную машину таких систем как ABS, ESP и подушки безопасности. Кроме того систему экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» разрешили использовать с усеченным функционалом — без возможности автоматического срабатывания при аварии. Ну и двигатели сейчас можно использовать любые — хоть «Евро−0».

1 февраля 2023 года было назначено датой окончания действия разрешения на выпуск «упрощенных» автомобилей в России. За прошедшее с весны 2022 года время в системе снабжения российских автозаводов ничего принципиально не поменялось. Хотя АВТОВАЗ как-то приноровился к ситуации и вновь начал комплектовать свою LADA Granta подушками безопасности. Тем не менее правительство России решило продлить действие разрешения на выпуск «упрощенных» автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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27 января 2023
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