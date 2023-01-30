Названа дата начала продаж гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro dpi

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro dpi будет официально выведен на рынок в конце февраля. Для начала — в Китае. По типу конструкции автомобиль относится к подключаемым «гибридам» (PHEV). Силовая установка машины состоит из 1,5-литрового турбированного бензинового мотора мощностью 156 л. с. и двух электродвигателей мощностью 75 и 95 л. с. Запас хода на чистой электротяге — 82 км. В передней части салона установлен 24,6-дюймовый мультимедийный монитор, на котором разместились «приборка» и тачскрин мультимедийки. Есть проектор данных на лобовое стекло.

Кроме того, в оснащении модели присутствует целый набор электронных ассистентов помощи водителю. Tiggo 8 Pro dpi будет поставляться как в пятиместном, так и в семиместном исполнении. Ожидается, что на домашнем рынке новинка будет стоить около 175 000 юаней — примерно 1,8 млн. рублей. Напомним, что цены обычного Chery Tiggo 8 Pro со 185-сильным бензиновым мотором стартуют у нас с отметки 3,4 млн. рублей. Гибридная версия модели наверняка обойдется значительно дороже.