В России состоялся официальный запуск нового китайского автобренда Kaiyi

В последний январский понедельник представители «Автотора» и Kaiyi Auto подписали сразу два соглашения: о запуске «промышленного» производства седана E5 и об условиях и направлении дальнейшего сотрудничества. Из последнего следует, что калининградский завод стал не только сборочной площадкой, но и дистрибьютором марки в России и некоторых странах СНГ. Что, в общем, странно, учитывая, что «Каи» (правильное произношение) — суббренд Chery. Но да ладно.

Итак, седан Kaiyi E5. На производственной линии задействовано более 400 человек, комплектующие поставляют из Китая. Прием заявок от потенциальных дилеров стартовал: первые ретейлеры определятся, вероятно, в самое ближайшее время, ведь до конца марта уже должны начаться продажи. Технической информации о новинке, ориентированной на Россию, пока нет — очевидно, ее раскроют позже.

А вообще Kaiyi E5 оснащается 1,5-литровым турбомотором на 156 л. с., пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Габариты китайского седана — 4666/1825/1483 мм, колесная база — 2700 мм. По расстоянию между осями новинка близка к, например, Toyota Corolla — то есть она будет играть в опустевшем С-сегменте, где остались лишь Skoda Octavia, Hyundai Elantra, Kia Cerato и Ceed. Ну и та самая «Королла», которую пока еще можно найти у дилеров.

Что же касается дальнейших планов бренда, то до конца года Kaiyi выведет на рынок еще три модели. Очевидно, в их числе будет две версии кроссовера X3 (обычная и Pro). Возможно, в линейку войдет и какой-либо гибрид или электромобиль — сейчас это модно.