В России стартовали продажи китайского гибридного кроссовера Voyah Free

Voyah Free в версии EVR доступен для россиян в единственной комплектации — топовой — за 7,29 млн. рублей. Аббревиатуру EVR китайцы расшифровывают как «электрокар с увеличенным запасом хода». Между тем, машина с конструктивной точки зрения представляет собой подключаемый гибрид. Ее колеса приводятся в движение двумя электродвигателями с пиковой мощностью 694 л. с. Аккумуляторная батарея получает энергию от бензинового электрогенератора мощностью 108 л. с., установленного под капотом. Кроме того, «батарейку» можно зарядить и от внешней электросети. Ее емкость — 33 кВтч, что обеспечивает пробег до 140 км. Использование бензинового электрогенератора увеличивает запас хода до 674 км.

Производитель декларирует разгон Voyah Free EVR до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч. Автомобиль оснащен панорамной крышей с электрохромным регулируемым затемнением, мультиэкраном передней панели, аудиосистемой и атмосферной подсветкой салона. Машина получила два десятка систем помощи водителю, использующих 24 интеллектуальных датчика, среди которых 3 радара миллиметрового диапазона, 9 камер и 12 ультразвуковых сенсоров. Гарантия на официально ввезенные в Россию машины Voyah составляет либо пять лет, либо 100 000 км пробега.