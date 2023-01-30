Вне санкций: в Россию едет новый европейский бренд моторных масел

Полемика наверняка была жаркой, а апогеем стала поставленная задача отнюдь не «держаться как можно дольше». Наоборот: аккуратно, как бы краешком, с наименьшими репутационными потерями вывалить продукцию обратно на богатый российский рынок, манящий своим дефицитом. Сказано — сделано, нужные бумаги оформили быстро.

В Мадриде с 2012 года существует инвестиционная компания EURO MIX OIL с уставным капиталом аж в 3000 евро. Она в 2022 году запустила в Турции завод LUBRICO PETROKIMYA A. S., где происходит «блендинг» — то есть смешение моторных масел для разного рода и вида техники: легковушек, грузовиков, сельскохозяйственных машин. И все это благополучие под брендом Rinnol отправляется на отечественный рынок: первые поставки ждем весной.

Несколько линеек, подбрендов, европейское качество и прочие звучные слова из пресс-релиза. Испанская марка с заводом в Турции, чей лидер отказался от санкционной игры и активно зарабатывает на сотрудничестве с Россией. Но что это означает для нас, простых автовладельцев?