Вне санкций: в Россию едет новый европейский бренд моторных масел

Деньги, как известно, не пахнут, а если для получения прибыли нужно обойти некоторые законы, то это — вопрос исключительно к юридическому отделу, который имеется в каждой уважаемой компании. А абсолютно все масляные бренды к таковым относятся.
Подводя итоги годовых игр в «параллельный импорт» и «демократию», ответственные лица заглянули в бухгалтерию, а там дебет с кредитом сошелся с таким минусом в графе «прибыль», что акционеры начали задавать непристойные по нынешним временам вопросы. В стиле «где деньги, Зин» и «почему мы должны платить за чужие политические решения».
Полемика наверняка была жаркой, а апогеем стала поставленная задача отнюдь не «держаться как можно дольше». Наоборот: аккуратно, как бы краешком, с наименьшими репутационными потерями вывалить продукцию обратно на богатый российский рынок, манящий своим дефицитом. Сказано — сделано, нужные бумаги оформили быстро.
В Мадриде с 2012 года существует инвестиционная компания EURO MIX OIL с уставным капиталом аж в 3000 евро. Она в 2022 году запустила в Турции завод LUBRICO PETROKIMYA A. S., где происходит «блендинг» — то есть смешение моторных масел для разного рода и вида техники: легковушек, грузовиков, сельскохозяйственных машин. И все это благополучие под брендом Rinnol отправляется на отечественный рынок: первые поставки ждем весной.
Несколько линеек, подбрендов, европейское качество и прочие звучные слова из пресс-релиза. Испанская марка с заводом в Турции, чей лидер отказался от санкционной игры и активно зарабатывает на сотрудничестве с Россией. Но что это означает для нас, простых автовладельцев?
Российский рынок моторных масел потребляет огромное количество продукции, исправно приносит прибыль и совершенно точно и ни при каких санкциях не остается без поставок. Слишком велик куш, чтобы оборачиваться на политиков. Более того, бизнес всегда имел обособленную, глубоко эшелонированную оборону от любых внешне- и внутриполитических разборок, имя которой — деньги.
Пока курица несет золотые яйца, никто не будет ее трогать — гораздо выгоднее договориться и вместе получать прибыль. А если «несушка» по какой-либо причине перестала выполнять свою ключевую функцию, то эту причину нужно немедленно найти и нивелировать.
Так и произошло: не дождавшись скорого разрешения конфликта и снятия ограничений, дельцы начали строить обходные пути, позволяющие вернуться к кормушке. Кому-то, как в случае с масляными и прочими «околоавтомобильными» предприятиями, сделать это проще, кому-то, как тем же автопроизводителям, сложнее. Но в том, что стремиться к этому будут все, сомнений нет.