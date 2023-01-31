Evolute выпустит в 2023 году пять новых моделей

На сегодняшний день модельная линейка Evolute включает два электрокара: седан i-Pro и кроссовер i-Joy. И, похоже, дела с их продажами идут хорошо. А иначе стал бы «Моторинвест» строить планы по выводу еще пяти «электричек» в 2023 году?

По трем из пяти анонсированных новинок определенная ясность есть. Мы знаем, что в шоу-румы дилеров поступят кроссоверы i-Jet и i-Sky — причем уже в апреле. А чуть позже к ним присоединится минивэн i-Van, который станет доступен ближе к концу второго квартала. Еще две «электрички» выйдут во второй половине года. И, скорее всего, производитель соберет портфолио из наиболее популярных типов транспортных средств.

Кроме того, в интервью агентству «ТАСС» управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников заявил, что в этом году компания планирует реализовать 6000 своих авто. Весьма амбициозно, учитывая, что за 2022 год россияне купили чуть меньше 3000 новых электромобилей всех марок, а львиная доля пришлась на импортные машины. Впрочем, чем черт не шутит…