Кроссовер Omoda C5 ворвался в десятку самых продаваемых автомобилей в России

По итогам минувшей недели в нашей стране было реализовано около 15 000 автомобилей. Лидером ожидаемо стала отечественная LADA, пристроившая клиентам без малого 6500 автомобилей.

Второе почетное место досталось китайскому бренду Haval с показателем чуть больше 1590 проданных кроссоверов, а замкнула тройку лидеров «поднебесная» компания Chery, чьи машины нашли 1503 новых хозяина. Ей в спину дышит не менее китайская Geely с результатом в 1258 проданных авто. Причем в совокупности эти четыре марки заняли более 70% рынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Примечательно, что в ТОП−10 самых востребованных легковушек на российском рынке, помимо изделий «Лады» и упомянутых выше «китайцев», вошла еще одна модель из КНР. Речь, как уже было сказано, идет о кроссовере Omoda C5, который поступил в продажу в середине октября 2022 года. Иными словами, спустя три месяца после своего запуска автомобиль смог продемонстрировать весьма завидные показатели. Так, по итогам прошлой недели кроссовер приобрели немногим больше 350 человек.

Кстати сказать, до конца 2023 года «Омода» готовится представить в России сразу пять новых моделей. В частности, седаны и кроссоверы, включая полноприводные и полностью электрический. Подробнее — здесь.