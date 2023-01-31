Поклонникам Teana и не только: в Россию приехал седан Nissan Altima

Объявления о «серой» продаже Nissan Altima появились сразу на нескольких профильных сайтах — дилеры готовы пригнать автомобили 2022 года выпуска под заказ из Соединенных Штатов или Китая. Ориентировочная стоимости машины — 3 млн. рублей. Продавцы предупреждают: итоговая цена будет названа только в день подписания договора, поскольку многое зависит от курса валют.

Напомним, что Nissan Altima — это та же Teana, покинувшая российский рынок в 2016 году. С тех пор модель пережила смену поколения и плановый рестайлинг. Так, например, в Америке она получила новый дизайн и опции, хотя моторы остались прежними — на 2,5 и 2,0 литра. За океаном предлагают и два типа привода: передний и полный.

Что же касается китайской «Алтимы», то она отличается от своей родственницы из США. Автомобиль, ориентированный на КНР, располагает двухлитровым движком на 243 л. с. и вариатором X-Tronic. Ведущими колесами при этом могут быть только передние.

Добавим, что Altima — не единственная «параллельная» новинка простившегося с Россией «Ниссана». В «серой» продаже можно найти и относительно бюджетный кроссовер Kicks. Подробно о нем мы рассказывали здесь.