Почему в России скоро могут запретить старые авто

Несколько лет назад в Евросоюзе стали разгонять информационную волну по запрету эксплуатации сильно подержанных машин. Причины понятны. Ведь эти т/с явно не обладают должным уровнем экологической чистоты, а значит и не имеют права на жизнь. Более того: в отдельных странах для получения допуска на дорогу на старые авто было необходимо устанавливать катализатор, который штатно на них никогда не ставился. Кроме того, подобные автомобили создавались в эпоху, когда инженеры имели весьма своеобразное представление о системах пассивной безопасности, наивно полагая, что автомобиль безопасней, если он просто крепче.
Есть и еще одна любопытная особенность, о которой мы задумываемся очень редко. Почему авто, выпущенное, например, в 1900-м году, если его банально не съела ржавчина из-за плохого хранения, может быть с минимальными усилиями поставлен «на ход» и по-прежнему выполнять транспортную задачу. То же самое относится и к автомобилям середины прошлого века. Причина проста — машины делались на века и с большим запасом по ресурсу. А все потому, что никто особо не задумывался о хитрых способах стимулирования спроса. Да и инженерам было стыдно делать авто с ограниченным сроком жизни. Сейчас ситуация кардинально поменялась.
Скажем, в России автолюбители уже давно рассматриваются не только как источник мощного дохода для государства, но и как сила, способная стимулировать отечественный автопром. А для этого необходимо заставлять людей чаще покупать автомобили. Но пока этому серьезно мешает очень большой рынок авто «лохматых» годов выпуска. Сейчас у нас зарегистрировано почти 30 млн. авто, но 48,7% от этого количества приходится на машины старше 10 лет.
И ничего не говорит о том, что россияне готовы отказаться от их эксплуатации. Более того, средний возраст б/у авто продолжает расти. И этот факт естественным образом сдерживает развитие российского автопрома.
А поскольку в отдельных регионах автомобильные заводы являются основой для выживания местного населения, логично предположить, что для снижения риска социальных потрясений государство будет поддерживать родных автопроизводителей. Меры поддержки могут носить, например, финансовый характер. Однако долго тратить бюджетные деньги чиновники явно не станут. Тем более, что есть и другой путь.
В какой-нибудь момент времени государство может с удивлением обнаружить, что огромный парк старых авто не соответствует современным «зеленым» требованиям. Да эти машины еще и опасны, ведь их системы пассивной безопасности давно не удовлетворяют современным стандартам. Кроме того, из-за отсутствия надлежащего обслуживания, они могут быть еще и технически неисправными. То есть эксплуатацию подобных транспортных средств можно банально запретить на законодательном уровне.
И на российском рынке сразу появится примерно 14 млн. страждущих покупателей. При финансовой помощи которых российский авторынок воспрянет из пепла, как птица Феникс. А если еще и законодательно ограничить срок службы новых авто… Да, это может вызвать волну негодования со стороны тех, кого насильно лишили мобильности и личного имущества. Но это уже совсем другая история.