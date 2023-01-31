Почему в России скоро могут запретить старые авто

Несколько лет назад в Евросоюзе стали разгонять информационную волну по запрету эксплуатации сильно подержанных машин. Причины понятны. Ведь эти т/с явно не обладают должным уровнем экологической чистоты, а значит и не имеют права на жизнь. Более того: в отдельных странах для получения допуска на дорогу на старые авто было необходимо устанавливать катализатор, который штатно на них никогда не ставился. Кроме того, подобные автомобили создавались в эпоху, когда инженеры имели весьма своеобразное представление о системах пассивной безопасности, наивно полагая, что автомобиль безопасней, если он просто крепче.

Есть и еще одна любопытная особенность, о которой мы задумываемся очень редко. Почему авто, выпущенное, например, в 1900-м году, если его банально не съела ржавчина из-за плохого хранения, может быть с минимальными усилиями поставлен «на ход» и по-прежнему выполнять транспортную задачу. То же самое относится и к автомобилям середины прошлого века. Причина проста — машины делались на века и с большим запасом по ресурсу. А все потому, что никто особо не задумывался о хитрых способах стимулирования спроса. Да и инженерам было стыдно делать авто с ограниченным сроком жизни. Сейчас ситуация кардинально поменялась.

Скажем, в России автолюбители уже давно рассматриваются не только как источник мощного дохода для государства, но и как сила, способная стимулировать отечественный автопром. А для этого необходимо заставлять людей чаще покупать автомобили. Но пока этому серьезно мешает очень большой рынок авто «лохматых» годов выпуска. Сейчас у нас зарегистрировано почти 30 млн. авто, но 48,7% от этого количества приходится на машины старше 10 лет.