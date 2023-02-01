Средняя цена новой легковушки в России превысила 2,2 млн. рублей

Суммарные затраты российских автовладельцев на приобретение новых легковых авто в прошлом году составили 1,5 трлн. рублей. При том, что в 2021-ом этот показатель был зафиксирован на рекордной отметке в 3 трлн. рублей. Таким образом объем отечественного рынка новых легковых ТС в денежном исчислении скатился до уровня 2011 года. По данным агентства «Автостат», в 2022 году российские автодилеры реализовали 626 300 легковушек — в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Согласно же подсчетам «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), количество проданных машин в прошлом году оказалось чуть выше — на уровне 687 000 единиц.

Исходя из этих данных легко вычислить, что средняя цена нового авто в РФ в прошлом году составила от 2,2 млн. рублей по версии АЕБ до 2,4 млн. рублей по версии «Автостата». Напомним, что в 2021-ом, когда российские автовладельцы взвыли от резкого подорожания новых автомобилей, среднестатистическая легковушка стоила около 1,8 млн. рублей. При более высоком курсе иностранных валют по отношению к рублю, чем в 2022-ом.