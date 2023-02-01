Данные Росстата ставят крест на будущем отечественного автопрома

Численность населения РФ по состоянию на 1 января 2023 года составила 146 424 729 человек. Показатель сократился более чем на 550 000 по сравнению прошлым годом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Неприятная новость во всех смыслах. А применительно к делам автомобильным — так и вообще жутко печальня.

Дело в том, что население — это потенциальные покупатели автомобилей. Понятно, что из этих миллионов следует вычесть граждан, органически не способных к управлению каким-либо транспортом, стариков-пенсионеров, детей, безденежных молодых людей и прочий неинтересный автоторговцу «контингент». Тем не менее, цифра численности населения страны вполне годится для оценки не только потенциала авторынка, но и самой возможности существования национального автопрома.

Например, население Германии — около 82 млн. человек. И там есть сильная автопромышленность. Во Франции живет почти 68 млн. граждан. У них тоже есть собственные автомобильные марки. В Италии — примерно 60 млн. жителей и имеется несколько автозаводов. А вот, к примеру, в Испании проживает всего 42 млн. Собственных автомобилестроителей тут нет. Лишь филиалы иностранных. В России народу (по крайней мере пока) значительно больше. Аж почти 147 млн. Но в 82-миллионной Германии даже в худшие коронавирусные годы авторынок не падал ниже 2 млн. проданных авто в год.