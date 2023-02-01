Данные Росстата ставят крест на будущем отечественного автопрома

Численность населения РФ по состоянию на 1 января 2023 года составила 146 424 729 человек. Показатель сократился более чем на 550 000 по сравнению прошлым годом, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Неприятная новость во всех смыслах. А применительно к делам автомобильным — так и вообще жутко печальня.
Дело в том, что население — это потенциальные покупатели автомобилей. Понятно, что из этих миллионов следует вычесть граждан, органически не способных к управлению каким-либо транспортом, стариков-пенсионеров, детей, безденежных молодых людей и прочий неинтересный автоторговцу «контингент». Тем не менее, цифра численности населения страны вполне годится для оценки не только потенциала авторынка, но и самой возможности существования национального автопрома.
Например, население Германии — около 82 млн. человек. И там есть сильная автопромышленность. Во Франции живет почти 68 млн. граждан. У них тоже есть собственные автомобильные марки. В Италии — примерно 60 млн. жителей и имеется несколько автозаводов. А вот, к примеру, в Испании проживает всего 42 млн. Собственных автомобилестроителей тут нет. Лишь филиалы иностранных. В России народу (по крайней мере пока) значительно больше. Аж почти 147 млн. Но в 82-миллионной Германии даже в худшие коронавирусные годы авторынок не падал ниже 2 млн. проданных авто в год.
В то время, когда в намного более многолюдной России он едва переваливал за 1,5 млн. машин. На этом фоне про результаты российских автопродаж в 2022-ом вообще не хочется вспоминать. Глядя же на немцев понимаешь, что миллионы россиян вполне могли бы (теоретически!) сами сделать и купить не менее 3 млн. легковушек в год! Но нет…
Как бы то ни было, сокращение в прошлом году общего количества жителей в России на 550 000, даже с учетом притока миллионов мигрантов с Украины, особенно неприятно по иной причине. В 2022-ом из нашей страны по разным подсчетам сбежали от 400 000 до 1 млн. россиян. Причем в массе своей — обеспеченных материально и экономически активных.
То есть потенциальных владельцев легковых авто. Это означает, что даже если (или «когда») российская автопромышленность решит восстановиться, то недосчитается как минимум сотен тысяч покупателей своей продукции. Это означает стагнацию и деградацию национального автопрома по «иранскому» сценарию. Если, конечно, в ближайшие пару лет не случится какое-нибудь геополитическое чудо. Типа внезапного и полного краха государственности США или создание полноценного и глубокого военно-экономического союза между Россией и Китаем…