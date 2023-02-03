Продажи китайских автомобилей в России выросли больше, чем в два раза

Интересно, что объем рынка «нашемарок» подрос по итогам января на 5%, в то время как сегмент «китайцев» — аж в 2,1 раза. При этом все остальные бренды — европейские, американские, японские и корейские — по-прежнему в минусе. У них — падение больше, чем на 70%. Что, впрочем, и не удивительно. Ведь новые автомобили дилерам не поставляют: ретейлеры работают с тем, что пока еще остается на складах.

Если смотреть марочный рейтинг, то здесь без изменений: на первой строчке LADA, на второй — Chery, на третьей — Haval, на четвертой — Geely, на пятой — Kia. Единственное, на что стоит обратить особое внимание, так это на Omoda (очередной суббренд Chery), которой удалось ворваться в ТОП−10, обосновавшись на восьмой позиции. И это при том, что у «Омоды» пока только одна машина в линейке — кроссовер C5.

Среди самых популярных моделей все так же лидирует отечественная LADA Granta — автомобили этого семейства разлетелись тиражом в без малого 12 000 единиц. Далее идут внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, а также кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion, следует из результатов исследования компании «Паспорт промышленный консалтинг».