ВMW 4-серии ворвалась в новый модельный год с крутым салоном

Отныне вся линейка BMW 4-cерии, включая М-версию, козыряет новым интерьером. Фронтальная панель получила два монитора, интегрированных в единый корпус. Приборный щиток представлен дисплеем диагональю 12,3 дюйма, а центральный экран оказался и вовсе огромным — 14,9 дюймов.

Весь интерфейс «зашит» в мультимедийный комплекс, который, правда до OS9 пока не обновился. Зато улучшениям подверглась система iDrive, умеющая общаться с облачными сервисами. На смену джойстику КП, за исключением М4, пришел микроскопический переключатель, а в «базе» теперь доступны подрулеые лепестки.

Пожалуй, на этом все «обновки» для «четверки» и закfанчиваются. Между тем, стол заказов на модель уже открыт. Правда, лишь для европейских покупателей.