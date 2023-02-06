8 из 10: китайцы захватили ТОП самых популярных автомобилей в России

Так, по итогам января самой востребованной легковушкой в России стала LADA Granta: в пользу машин бюджетного семейства сделали выбор 11 905 человек — в два раза больше, чем в первом месяце 2022-го. На второй строчке — Niva Legend и Niva Travel. Дилеры выдали 4950 внедорожников — тут тоже двойной рост. А замыкает лидерскую тройку Geely Coolray: 1865 проданных авто, +140% к результату прошлого года.

Далее в рейтинге идут Haval Jolion (1523 ед.), Geely Atlas Pro (1173 ед.), Haval F7 (1088 ед.), F7x (1002 ед.) и H9 (477 ед.), Geely Tugella (463 ед.) и Haval Dargo (444 ед.), следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Правда, стоит оговориться, что Chery передает данные о своих продажах в АЕБ лишь раз в квартал, а потому в этом списке ее машин нет. Отправляли бы цифры как все — были бы в лидерах.

А напоследок немного об остальных. Хотя такие бывшие бестселлеры, как Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, уже давно покинули ТОП−25, не видеть их в списке все еще непривычно. У Kia сейчас лидирует Sportage (336 ед., 11-е место), у Hyundai — кроссовер Santa Fe (109 ед., 25-е место). Из «Фольксвагенов» в лидерах пока остается только Polo (165 ед., 17е место), а из «Шкод» — Rapid (135 ед., 22-е место).