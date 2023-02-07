АВТОВАЗ раскрыл планы по выпуску автомобилей на бывшем заводе Nissan

Выступая на совещании в Северной столице, г-н Соколов подтвердил, что АВТОВАЗ перезапустит бывший завод Nissan во втором полугодии. Как и планировалось изначально, до конца 2023-го с конвейера сойдет не больше 10 000 машин — объем зависит от «динамики спроса на российском автомобильном рынке». А при наличии «позитивного тренда» к 2025—2027 годам он вырастет до 50 000 — 70 000 единиц.

Поначалу автомобили, разумеется, будут собирать «отверточным» методом. Локализованное мелкоузловое производство (CKD) намерены наладить к 2025-му или 2026-му. А с комплектующими помогут те отечественные компании, что прежде обеспечивали деталями петербуржские заводы Toyota, Hyundai и тот же Nissan.

Открытым остается только вопрос о самих автомобилях — что конкретно АВТОВАЗ планирует выпускать на предприятии в городе на Неве? Волжане на него не отвечают, хотя кое-что уже известно.

— Пока что-либо говорить преждевременно, так как для начала, как минимум, мы должны обсудить все условия с нашими будущими коллегами и подписать все соответствующие документы. При этом хочу заметить, что мы будем развивать компетенции и собственный инжиниринг, открывая новые горизонты, как, собственно, и звучит наш слоган. Скажу одно: мы идем в сегменты C и D, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.