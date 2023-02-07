Еще больше китайцев: на российский авторынок выходит новый бренд BAW

Фото производителя
На отечественном авторынке вскоре может дебютировать новый игрок. Бренд BAW из КНР и крупный российский дилер «Рольф» достигли предварительной договоренности о продажах в Санкт-Петербурге легковых машин азиатского производителя.
Виктор Васильев

BAW — расшифровывается как Beijing Automobile Works. Штаб-квартира находится в Пекине. А в прошлом году предприятие вышло из состава государственного концерна BAIC. Китайцы производят компактные электрические ситикары S3 и S5, пикап со странным названием Calories, минивэн Ace, внедорожник BAW 212 и коммерческую технику. В России о бренде практически ничего не знают, но скоро ситуация поменяется.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на городской комитет Санкт-Петербурга по внешним связям, «Рольф» и BAW достигли предварительной договоренности о продажах в Северной столице китайских легковушек. Поставки организуют в течение нескольких месяцев. Кроме того, рассматривается вопрос локализации производства, если на машины будет спрос.

Официальное соглашение позволит дилерским центрам проводить гарантийное обслуживание, а также обеспечит поставки широкой номенклатуры запчастей.

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7 февраля 2023
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