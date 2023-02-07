Купил и пожалел: ТОП−10 автомобилей, которые разочаровывают водителей

Так, на первую строчку «черного» списка взобрался Volkswagen Atlas Cross Sport — купеобразная версия кроссовера, известного в России как Teramont. Да, официально он никогда у нас не продавался, но параллельный импорт набирает обороты: не ровен час и этот SUV доберется до отечественных шоу-румов. А возвращаясь к исследованию — лишь 38% респондентов согласились бы купить его снова.

Чуть выше участники опроса оценили Mercedes-Benz GLB и Infiniti QX50 — этими моделями оказались удовлетворены 39% и 40% человек. Следом идут Mercedes-Benz GLA и Jeep Compass: их готовы приобрести повторно 45% и 46% респондентов. В первую десятку также вошли Volkswagen Taos и Kia Seltos (у обоих — по 48%), Nissan Kicks (49%), Kia Forte и Nissan Altima (по 51%). К слову, последняя уже продается в России по «серой» схеме.

Остается лишь добавить, что в опросе приняли участие более 300 000 человек — владельцев машин 2020—2021 годов выпуска. Относиться к результатам всерьез не стоит, ведь различия между менталитетами, автомобилями, ориентированными на разные рынки, и условиями эксплуатации все-таки есть. Но знать о них, присматриваясь к свеженькой легковушке, будет нелишним.