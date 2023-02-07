Трехлетние кроссоверы, от которых массово отказываются автовладельцы

В ходе анкетирования специалисты задали автовладельцам вопрос «купили ли бы вы еще раз машину, которую эксплуатируете». При этом участников голосования попросили учесть целый каскад факторов: от цены и технических параметров, до уровня надежности, комфорта и прочих характеристик.

Так, по итогам исследования среди обладателей «трехлеток» больше всего неудовлетворенных своими авто оказались владельцы немецкого кроссовера Volkswagen Atlas. Россиянам эта модель известна под именем Teramont. Лишь 38% респондентов изъявили желание приобрести эту машину снова.

Второй моделью, которую больше никогда не приобретут автолюбители, стал не менее немецкий Mercedes-Benz GLB. За повторную покупку этого автомобиля проголосовало 39% участников опроса. А на третьем месте «антирейтинга» разместился японский а-ля премиальный кроссовер Infiniti QX50, на который выразили желание пересесть вновь всего 40% респондентов.