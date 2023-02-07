Трехлетние кроссоверы, от которых массово отказываются автовладельцы

В ходе анкетирования специалисты задали автовладельцам вопрос «купили ли бы вы еще раз машину, которую эксплуатируете». При этом участников голосования попросили учесть целый каскад факторов: от цены и технических параметров, до уровня надежности, комфорта и прочих характеристик.
Так, по итогам исследования среди обладателей «трехлеток» больше всего неудовлетворенных своими авто оказались владельцы немецкого кроссовера Volkswagen Atlas. Россиянам эта модель известна под именем Teramont. Лишь 38% респондентов изъявили желание приобрести эту машину снова.
Второй моделью, которую больше никогда не приобретут автолюбители, стал не менее немецкий Mercedes-Benz GLB. За повторную покупку этого автомобиля проголосовало 39% участников опроса. А на третьем месте «антирейтинга» разместился японский а-ля премиальный кроссовер Infiniti QX50, на который выразили желание пересесть вновь всего 40% респондентов.
Среди прочих автомобилей, разочаровавших своих хозяев, числятся миниатюрный Mercedes-Benz GLA (45% — за повторную покупку) и компактный паркетник Volkswagen Taos — модель поддержали 48% участников исследования.
Кроме того, недовольство собственников вызвали американский Jeep Compass, который готовы выбрать вновь 46% респондентов, а также корейский Kia Seltos. Последнему сохранят свою приверженность не более 49% автовладельцев.
А под занавес минувшего года специалисты агентства TÜV подвели итоги «хит-парада» самых ненадежных автомобилей, где в числе самых ломучих кроссоверов оказались Audi Q3 и Mercedes-Benz GLC. Отчет был обнародован на основании данных опроса, охватившего немногим меньше 100 000 автовладельцев, чаще других обращавшихся в технические центры с различными поломками.
Как видно, премиальные модели больше всего не оправдывают надежд своих поклонников. Что, впрочем, неудивительно: даже люксовый автопром давным-давно превратился в одноразовый.