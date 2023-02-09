До конца марта Iran Khodro привезет в Россию 2000 автомобилей

— В планы крупнейшего автоконцерна Iran Khodro входит поставка 2000 автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года. Компания Saipa также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 000 машин, — рассказал посол.

По его словам, на данный момент еще не решены все вопросы сертификации иранских авто для российского рынка. Кроме того, все еще идет формирование дилерской сети. Эти обстоятельства могут отсрочить начало поставок.

Кроме того, Россия и Иран ведут переговоры относительно перспектив совместного производства автомобилей и компонентов к ним, сообщает РИА «Новости». Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о желании иранских автопроизводителей создавать совместные с АВТОВАЗом предприятия для выпуска автокомплектующих в России.